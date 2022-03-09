'Dur' ihtarından kaçan şüpheliler vuruldu

İHA

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bulvar üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen 34 DLA 777 plakalı kiralık bir araç, şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak iddiaya göre polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya kalkışan 3 kişinin bulunduğu araçtan bir kişi tabanca gösterdi.

BİRİNİN SIRTINA DİĞERİNEN AYAĞINA İSABET ETTİ

Yaşanan kovalamacada polis ekinden Komiser Yardımcısı A.K. kaçan araçtakilere ateş açtı. Açılan ateşle sürücü koltuğunda bulunan Çağlar T. (21) sırtından, Deniz Ç. (23) ise ayağından vuruldu. Yaralanan iki şüpheli hemen hastaneye sevk edilirken, 17 yaşındaki S.Ç.B. ise gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaralanan şüphelilerden Çağlar T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, GBT sorgusunda 'parada sahtecilik', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi çeşitli suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu ve uyuşturucu ticaretinden bir ay önce de mahkemeden 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

'ARAMAMIZ OLDUĞU İÇİN POLİSTEN KAÇTIK'

Ayağından vurularak yakalanan Deniz Ç.'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu aktarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olaydan yara almadan kurtulan 17 yaşında S.C.B., ifade işlemleri için emniyete götürüldü. S.CB.'nin polisteki sorgusunda, "Aranmamız olduğu için polisten kaçtık" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Diğer taraftan olay sırasında kaçan kanun kaçaklarına ateş açan Komiser Yardımcısı A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.