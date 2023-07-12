Dur ihtarından kaçan motosikletli şüpheliler 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı

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Gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, plakasız bir motosikletten şüphelenip dur ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan motosiklet üzerindeki 2 kişi kaçmaya başladı. D-400 Karayolu üzerinde kaçışını sürdüren motosikletliler, Seyhan ilçesine geçiş yaptı. Polisin 15 kilometre boyunca takip ettiği motosikletteki 2 şüpheli, Atatürk, Kıyıboyu ve İbo Osman caddelerinden geçti.

Burada kaza yapan şüpheliler motosiklet devrilince yaya olarak kaçmaya devam etti. İki şüpheli, çevredeki vatandaşların da yardımıyla fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı.

Motosikletin şasi numarasından yapılan kontrolünde çalıntı olduğu ortaya çıktı. 15 kilometrelik takip sonucu yakalanan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.