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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Dur" ihtarında polise ateş açtı! | Son dakika haberleri

        "Dur" ihtarında polise ateş açtı!

        Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi, ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan Serdar K. hayatını kaybetti, 19 suç kaydı olan Muhammet E. de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:07
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        "Dur" ihtarında polise ateş açtı!
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 kişi ile polis arasında çıkan çatışmada şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan Serdar K. (18) hayatını kaybetti, 19 suç kaydı olan Muhammet E. (22) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu.

        ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

        Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı. Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

        Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi. Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

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