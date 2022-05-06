'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kazada ağır yaralandı

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. yönetimindeki 41 RD 082 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.

Aşırı sürat yapan H.G, aracıyla D-130 kara yolu Yazlık mevkisinde akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. idaresindeki 34 NU 7688 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Araçta sıkışan H.G, takipteki polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan H.G'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.