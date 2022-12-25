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Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikletin çarptığı yol kenarında oyun oynayan 2 çocuktan 7 yaşındaki Burak hastanede hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ile birlikte yaralanan motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 25.12.2022 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
AA

Şanlıurfa'da, "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı Burak Yeşil (7) hayatını kaybetti.

Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.

YOLUN KENARINDA OYNAYAN ÇOCUKLARA ÇARPTI

Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.

BURAK MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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