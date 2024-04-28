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        Haberler Gündem Güvenlik 'Dur' ihtarına uymayan firari vurularak yakalandı

        'Dur' ihtarına uymayan firari vurularak yakalandı

        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan firari hükümlü, polisin 3 kilometre süren takibi sonucu bacağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:47
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        'Dur' ihtarına uymayan firari vurularak yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir otomobili Soğanlı Mahallesi'ndeki 1'inci Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi.

        BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü 35 yaşındaki F. K. kaçarken, polis ekipleri peşine düştü. Ekipler, 3 kilometre boyunca şüpheliyi takip etti. Bu sırada çıkmaz sokağa giren F. K. araçtan inerek koşmaya başladı. Polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        10 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. GBT sorgusunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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        #Bursa
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