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Dupnisa Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu

Kırklareli'nde yeraltı nehir ve göllerinin yanı sıra devasa sütun, sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarayı 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor

15.08.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası ziyaretçilerini cezbediyor.

     

  • AA'nın haberine göre Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor.

  • Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan galerinin giriş bölümü olan sulu mağara, yılın her dönemi turizme açık tutulurken, kuru mağara ise yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay ziyarete kapatılıyor.

  • Doğal klima olarak adlandırılan mağaranın girişinde sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında mağarayı ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.

  • Yarasalar dışında kavuşamayan ellere benzetilen sarkıtlar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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