Mağarayı ziyaret eden yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist sayısının da arttığını anlatan Canbek, şöyle devam etti:

"Özellikle ziyaretçi sayısı son yıllarda 500 binin üzerinde gerçekleşmiş olup, sağlık ve karavan turizminin gözdesi haline gelmiştir. Bu yıl 1 milyon turist hedefimiz bulunmaktadır. Bulgaristan, Romanya ve özellikle Yunanistan üzerinden çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Mağara, yıl içerisinde sürekli akan yer altı nehri ve nehrin meydana getirdiği göller, dev boyutlu sarkıt, dikit ve sütunlar ve büyülü atmosferi ile sizleri bekliyor."