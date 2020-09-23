Dünyayı yeni bir Soğuk Savaş mı bekliyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75'incisi, koronavirüs yüzünden liderlerin video aracılığıyla konuşmalarını yaptığı açılış etkinliğinin ardından başladı.
Bu genel kurulun en çok göze çarpan özelliği ise ABD ve Çin arasındaki gerilimi gözler önüne sermesi.
BBC'nin New York muhabiri Laura Trevelyan, uzmanlarla konuşarak ve genel kurula dair gözlemlerini yazarak dünyayı yeni bir soğuk savaşın bekleyip beklemediğini araştırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce ABD' diyen politikası, ülkenin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesinde kendini gösterdi.
ABD, küresel alandan kendi kabuğuna çekilirken Çin ise BM'nin destekçisi olarak ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, özellikle pandemi zamanında iyice anlaşıldığı üzere dünyanın daha fazla birliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise önceden kaydedilen ve dün yayımlanan konuşmasında, dünyanın ABD ve Çin arasındaki rekabete bırakılamaması gerektiğini vurguladı.
Bu kutuplaşmış dünyanın yeniden bir askeri çatışmaya girip girmeyeceği ise kafalardaki en büyük soru işareti.
Guterres, yeni bir Soğuk Savaş ihtimaline karşı uyarıda bulunarak dünyanın tehlikeli bir yere doğru ilerlediğini ve iki büyük ekonomi arasında bölünmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise konuşmasında ülkesinin ne soğuk ne de sıcak bir savaşa girmeye niyetinin olmadığını dile getirdi.
BBC'nin New York muhabiri Laura Trevelyan'a konuşan bir diplomat ise BM'deki genel tartışmaların eskiden daha çok yaratıcı bir kaos niteliğini taşıdığını şimdi daha çok bir kaosa dönüştüğünü söyledi.
Aynı diplomat şu anki düzende hangi dünya liderinin daha büyük bir güce sahip olduğunun bilinmediğini ekledi.
Her ne kadar Guterres konuşmasında dayanışmanın anahtar olduğunu söylese de bir saat sonra videosu yayımlanan Trump ise her ülkenin kendisinin yaptığı gibi yapması gerektiğini, yani kendi çıkarlarını öncelemesinin önemini dile getirdi.
Trump'ın yeniden seçilmesi ise bu tek taraflılığı daha da güçlendirebilir.
O yüzden ABD seçimlerinin sonuçları da bu açıdan ilgi çekici olacak.
Dünyada dengeler değişir, taraflar yeniden şekillenirken çok kutuplu dünyanın nasıl uyum sağlayacağı ve lider konumunda yeni bir ülkenin çıkıp çıkmayacağı en önemli mevzu olacak.
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