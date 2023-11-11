Dünyayı iki bölen tat: Kişniş! Kişniş otundan sabun adı alanlar ve almayanlar!

DÜNYAYI İKİYE BÖLEN TAT: KİŞNİŞ

Çin maydanozu olarak da bilinen kişnişin faydası oldukça fazladır. Ancak bazı insanların hiç hoşuna gitmeyen bir lezzet. Anemi, hazımsızlık, kolesterol gibi hastalıklara iyi gelen kişnişten nefret eden sayısı o kadar fazla ki kişniş sevmeyenler toplulukları bile var.