Dünyayı iki bölen tat: Kişniş! Kişniş otundan sabun adı alanlar ve almayanlar!
İnsanları iki farklı görüşe ayıran kişniş otundan bazıları sabun tadı alırken, bazıları kişnişin kendi tadını alıyor
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DÜNYAYI İKİYE BÖLEN TAT: KİŞNİŞ
Çin maydanozu olarak da bilinen kişnişin faydası oldukça fazladır. Ancak bazı insanların hiç hoşuna gitmeyen bir lezzet. Anemi, hazımsızlık, kolesterol gibi hastalıklara iyi gelen kişnişten nefret eden sayısı o kadar fazla ki kişniş sevmeyenler toplulukları bile var.
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Kişnişi sevmeyen insanlar yedikleri zaman ağızlarında sabun tadı oluştuğunu söylüyor. Bu nedenle kişniş yemekten hoşlanmıyorlar. Kişnişin sabun tadı verdiğine dair yapılan araştırmalar ise bunun nedeninin insanlardaki farklı koku reseptörlerinden kaynaklıdığını söylüyor.
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BAZI İNSANLAR SABUN TADI ALIYOR
Kişnişte yer alan farklı aldehit kimyasallar, kişnişin kimisine lezzetli kimisine lezzetsiz gelmesine neden oluyor. Kişnişte yer alan aldehitin çeşitlerinden biri bazı insanlar tarafından "meyveli" olarak algılanırken, bazı kişiler de "sabunlu" veya "keskin" olarak algılanmasına sebep oluyor.
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Sabun tadı alan kişiler diğer insanlardn farklı olarak "OR6A2" genini taşıyor. Bu gen de baskın bir şekilde sabun tadı veren kimyasalların algılanmasını sağlıyor.