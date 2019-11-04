Yönetmen, senarist ve yapımcı Erdal Murat Aktaş, 'Sen İstersen Dünya Değişir' adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kendi alanında ünlü ve başarılı isimlerin günümüzün en önemli sorunlarına dikkat çekeceği proje; çevre, göç, doğa, tarihi - doğal güzelliklerin korunması, gıda dağılımındaki eşitsizlik, eşit şartlarda büyüme hakkı olmayan çocuklar, hayvan hakları ve diğer insani konuları içeriyor.

Proje, Türkiye, Uzak Doğu, Afrika ve Latin Amerika merkezli olarak ilerleyecek ve Avrupa'yı da kapsayacak. Günümüzün en önemli sorunlarının çözümü için farkındalık oluşturmak, ülkemize, dünyaya ve yaşama sıra dışı bir pencereden bakılmasını amaçlayan 'Sen İstersen Dünya Değişir'de yer alacak ünlü isimler gidecekleri şehirlerde gözlemlerde ve yardımlarda bulunacak. Elde edilecek görseller daha sonra kitap, sergi ve dijital ortamlarda satışa sunulacak. Projeden sağlanan tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına aktarılacak.

Kariyerinde birçok uluslararası projeye imza atan, 'Mumya Firarda', 'Kirpi' ve 'Tatil Aşkları' gibi projeler ile akla gelen, bugünlerde ise aynı zamanda iki uluslararası filmin çekimleri için hazırlığını sürdüren Erdal Murat Aktaş, 'Sen İstersen Dünya Değişir' hakkında şunları söyledi; "Günümüz dünyası hızlı tüketme ve sosyal medyada kaybolma çağı. Sosyal medya doğru kullanıldığında müthiş bir ortam. Ancak günümüzde bunun aksine insanları daha da yalnızlaştıran ve gerçek hayattan koparan bir noktaya doğru gidiyor. Sosyal medya yerine sosyal hayatı, tüketme yerine paylaşmayı ve yok etme yerine elimizdeki güzellikleri korumayı amaçlayan bir proje yapmak istedim. Ünlü isimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından projeye büyük destek var. Ses getirecek bir çalışma olmasını umuyorum. İhtiyacı olan insanlara yeni bir yaşam sunmak, doğa ve çevre konularında bir yaşam felsefesi oluşturmak en büyük amacımız."

'Sen İstersen Dünya Değişir' kapsamında Hande Doğandemir, Kars'taki Subatan İlköğretim Okulu ile Soylu İlköğretim Okulu'na giderek çocuklarla zaman geçirdi. Beykoz Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Unesco Türkiye ve birçok kurumun desteklediği proje için Hande Doğandemir, "Hayat gelip geçiyor, önemli olan insana dokunacak projelerin içinde olmak" dedi.

İlk ayağı 'Eğitimde fırsat eşitliği' olarak belirlenen proje için Türkiye'den Latin Amerika'ya ve Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada çalışmalar yapılacak.

Erdal Murat Aktaş, genel yönetmenliğini yaptığı 'Sen İstersen Dünya Değişir' için duygularını "Çabuk sıkılan, çabuk tüketen bir hedef kitleye doğru mesajları iletmek zor ama imkansız değil. Doğru mesajları verebilirsek etkin bir bilinç ve değer oluşturabiliriz. Projeden ve son yıllarda oluşan çevre bilincinden umutluyum" sözleriyle dile getirdi.

Hande Doğandemir ile Erdal Murat Aktaş'ın destekleriyle Soylu İlkokulu'na bir bilgisayara sınıfı yapılacak.