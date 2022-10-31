Bisikletle dünyayı gezen ikili Munzur'u araştırdı

AA

Slovak Hanna Öllös ve Alman Jonas Sommer, ekosistemin önemine vurgu yapmak için yaklaşık 6 ay önce bisikletleriyle yolculuk yapmaya karar verdi. Almanya'nın Frankfurt kentinden Singapur'a doğru yola çıkan iki ekolojist (çevre bilimci), Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi. Bisikletle İstanbul başta olmak üzere İzmit, Ankara, Adana, Hatay'a giden iki arkadaş, Adıyaman gezilerinin ardından Tunceli'ye ulaştı. Kentte yaşayan doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin ve Murat Onay tarafından karşılanan iki çevre bilimci, bir süre dinlendikten sonra Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret etti.

MUNZUR'DA DOĞAL YAŞAMI İNCELEYİP FOTOĞRAFLADILAR Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli parkı gezen iki çevre bilimci, yaptıkları incelemeler sırasında yaban keçilerini ve endemik çiçek türlerini fotoğrafladı. Çevre bilimciler, buradaki ziyaretlerinin ardından Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon rotasında hareket edecek. Hanna Öllös, doğanın korunması ve biyoçeşitliliği keşfetmek amacıyla ülkeleri gezmeye karar verdiğini söyledi. Bisikletle seyahat ederek doğayı daha iyi tanıdığını ifade eden Öllös, "Almanya'dan pedal çevirmeye başladık. Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdikten sonra Türkiye'ye geldik. Bütün bu ülkelerde doğa korumacılar ile buluştuk. Altmıştan fazla insan ve organizasyon merkeziyle görüştük. Yerel seviyede doğa koruma ve bununla ilgili endişeler ve konular üzerine yoğunlaştık" dedi.

"ÇOKÇA ENDEMİK BİTKİ GÖRDÜK" Öllös, Tunceli'de de Munzur Vadisi Milli Parkı'nı gezme fırsatı bulduklarını ve doğaya hayran kaldığını dile getirdi. Milli parkın, biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olduğuna işaret eden Öllös, "Sadece bu bölgede yaşayan ve başka bölgelerde göremeyeceğimiz çokça endemik bitki gördük. Milli parkta akarsuların vadilerde nasıl aktığını ve vadilerdeki her bölümde manzaranın nasıl değiştiğini gözlemledik. Burası bizi çok şaşırttı ve bu manzarayı daha fazla keşfedip deneyimlemek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Jonas Sommer da arkadaşı Hanna Öllös ile doğanın korunması üzerine Avrupa'da çalışma yürüttüğünü belirtti.

"BURANIN MANZARASI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİYLE BÜYÜLENDİK" Dünyanın çeşitli yerlerindeki doğal güzellikleri görmek için seyahate başladıklarını aktaran Sommer, şöyle konuştu: "Türkiye'de 2 ay geçirdik ve burada çok fazla biyoçeşitlilik gördük. Tüm hayatlarını doğayı korumaya adamış birçok insanla görüştük. Şu an 6 aylık seyahatimizin sonunda Munzur Vadisi Milli Parkı'ndayız. Buranın manzarası ve biyoçeşitliliğiyle büyülendik. Şimdiye kadar bulunduğumuz en büyük milli parktı. Rehberler bize endemik bitkileri ve yaban keçilerini gösterdi. Rakımla birlikte manzaranın ne kadar değiştiğini gördük." Sommer, sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda renk değiştiren ağaçların güzelliğinden çok etkilediğini anlattı.