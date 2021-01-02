Dünyaya umut olan Türk çift 'Der Spiegel' kapağında

Avrupa'nın en büyük haftalık dergilerinden biri olan ünlü Alman haber dergisi Der Spiegel, 2021'in ilk sayısının kapağını koronavirüs aşısına imza atan BioNtec firmasının sahip ve yöneticileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ayırdı.

Dergi, "Almanya yeterince aşıya ulaşacak" başlığı ile yeni yılın ilk sayısını yayımladı.

Almanya'ya umut olan, endişeleri gideren iki Türk bilim insanı son yüzyılın en büyük krizinde göçmenlik ve değer üretme adına çok şey anlatıyor.