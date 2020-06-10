Dünyaya online açılma

Pandemi nedeniyle TV içerik sektörünü buluşturan MIPCOM ve MIPTV gibi fuarların düzenlenemeyişi yapımcı ve yayıncıları online çözümler bulmaya zorlarken, uluslararası film ve TV içeriği platformu VUULR, içerik üreticileri ve yayıncıları kolayca buluşturarak sektörün en önemli aktörü haline geldi.
VUULR Türkiye pazarına, sinema, dizi ve reklam sektörünün görsel efekt süpervizörlüğü ve yapımcılık vasıfları ile tanıdığı Serkan Semiz'in girişimi ile geldi. Serkan Semiz VFX İstanbul markası ile VUULR Türkiye temsilciliğini üstlendi.
Türk içerik üreticilerini dünyanın her yerinden alıcılarla buluşturmayı hedefleyen VUULR üzerinden tüm satış süreçleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Özellikle, henüz Türkiye'de bir network ağına dahil olmamış, uluslararası fuarlarda yer almamış yayın platformları VUULR ile dünyanın dört bir yanından aldıkları içerikler gibi Türk pazarına da ulaşabilecekler.
Alıcılar, aradıkları içerik doğrultusunda yaptıkları aramalardan ulaştıkları içeriklere teklif verirken, içerik üreticisi ve satıcılar gelen teklifleri değerlendirip istedikleri şartta satışı online olarak gerçekleştirebiliyor.
Alıcılara platformda yer alan içeriklere dair detaylı bilgi sunan VUULR'un önümüzdeki pandemi dönemi ve ertesinde Türk dizilerinin yeni pazarlara ve hedef alıcılara ulaşması için kritik bir rol üstlenmesi öngörülüyor.
VUULR, 60'tan fazla türde, 90 farklı dilde on binlerce saatlik premium film ve TV içeriği bulunuyor. Bu içerikler Sony, Televisa, Viacom 18, Toonz Medya Grubu, Warner Media, SPI International ve ABSCBN dahil olmak üzere sektörün önde gelen yapım şirketleri ve stüdyolarının da, genç ve yeni kaynakların da imzasını taşıyor. Coğrafi olarak yan yana gelemeyecek üreticiler ve yayıncılar VUULR üzerinden birbirlerini bularak, yeni pazarlara yeni içeriklere ulaşabiliyorlar.
VUULR hakkında detaylı bilgi almak, içerik paylaşmak veya yeni içeriklere ulaşmak için info@vfx.istanbul adresi kullanılabilir.
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