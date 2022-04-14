Dünyaya ilk kez yıldızlar arası bir meteor düştü

Amir Siraj isimli genç bir uzay bilimcinin Harvard Üniversitesinde lisans öğrencisi iken 8 Ocak 2014’te Papua Yeni Gine’ye düşen meteora yönelik “yıldızlar arası meteor” çıkarımını ABD Uzay Kuvvetleri de doğruladı.
Yıllarca bulgularını yayımlatmak için uğraşan Siraj ve Harvard’daki hocası fizik profesörü Abraham Loeb’e, yakın zaman önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral John Shaw’dan bir mektup geldi.
Siraj’ın CNN televizyonu ile paylaştığı mektupta, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının incelemelerinin de bu meteorun bir yıldızlar arası meteor olduğunu doğrulandığına işaret edildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
"ABD Uzay Kuvvetlerinin bileşeni olan Uzay Operasyonları Komutanlığının Baş Bilim İnsanı Dr. Joel Mozer, bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na sunulan ek verilerin analizini gözden geçirdi. Dr. Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlar arası bir cismin yörüngesini belirtmek bakımından yeterince doğrudur."
DÜNYAYA DÜŞEN İLK YILDIZLAR ARASI CİSİM
Bu meteor böylece dünyaya düşen ilk yıldızlar arası cisim oldu. AA'nın haberine göre; Siraj, bu meteor ile ilgili ilk keşfini, 2017’de Harvard Üniversitesinde, Loeb ile güneş sisteminde bilinen ilk yıldızlar arası meteor olan “Oumuamua” meteorunu araştırırken yapmıştı.
Siraj, çalışması kapsamında diğer yıldızlar arası nesneleri bulmak için NASA'nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları (YDNA) veri tabanını incelemeye karar vermiş ve birkaç gün içinde yıldızlar arası bir meteor olduğuna inandığı bir cismi keşfetmişti.
Meteorun hızını güneşe endeksleyerek hesaplayan Siraj, yörüngesinin diğer meteorların güneş çevresindeki kapalı yörüngesinden farklı olarak dışarıdan güneş sistemine uzandığını tespit etmişti.
Ancak NASA'nın veri tabanında verinin ne kadar doğru olduğuna ilişkin bilgiler yer almadığı için iki bilim insanı, “CNEOS-2014-01-08” olarak nitelendirilen bu meteorla ilgili bulgularını yayınlayamamışlardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!