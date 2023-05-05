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Doğa Koleji'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği t-MBA Zirvesi'nde dünyanın en büyük amfi dersi işlendi. Lütfi Kırdar Uluslararası Konge Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirve Türkiye’nin önde gelen iş liderleriyle gençleri bir araya getirdi.

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından organize edilen zirvenin bu yılki teması “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” idi.

Can Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Umut Baycan, bünyesinde Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji'ni barındıran Can Eğitim Kurumları'nın temel eğitim mottolarından birisinin değişime ayak uydurmak olduğunu söyledi.

Evrim kuramının kurucusu İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Robert Darwin'in ''Daha zeki ya da daha güçlü olanlar değil değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır'' sözünü hatırlatan Baycan ''Bu bilimsel gerçek eğitim kurumumuzun temel ayaklarından birisi. Çok hızlı teknolojik değişim ve dijital dönüşüm yaşayan, bilgiye erişimin saniyelerle gerçekleştiği bu dünyaya en hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirerek ve bunun altyapısını en iyi imkanlarla öğrencilerimize vererek öğrenci yetiştirme gayretindeyiz'' dedi.

İş Projeler Finalistleri Ödül Töreni'nde Yemek Sepeti CEO'su Mert Baki'ye plaket veren Baycan, Doğa Koleji öğrencilerinden de girişimciler çıkmasını temenni etti.

İŞ DÜNYASININ LİDERLERİ GENÇLERLE BULUŞTU

Zirvede Renault MAIS CEO’ su Dr. Berk Çağdaş, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ve Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki tecrübelerini aktardı.

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