'Kendi içinde bir kültürü oluyor'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi için "Kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojiyle yapılanı diyebiliriz" yorumunu yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesiyle birlikte 'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek için Zaman Yok'u izledi. Ersoy yaptığı açıklamada, "Atatürk Kültür Merkezi, kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojisi ile yapılanı diye biliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini "Pandemi nedeniyle sinema sektörü uzun süre kapalı kaldı. Benim ve ailemin en çok sevdiğim hafta sonları sinema kaçamağı yapmaktı. Yasaklar nedeniyle belli süre kapalı kaldı. Yapımcılar tarafından içerik üretilemediği için sinemalar belli süre kapalı kaldı. Artık sinemalar açıldı. Yeni içerikler üretiliyor yeni yapımlar üretiliyor. Oğlumun ve benim de çok sevdiğim 'James Bond' filminin son serisi var. Yaşı tutmadığı için küçük oğlumuzu getiremedik. Fırsatı değerlendirdik bizim için çok keyifli bir dinlenme olacak. Güvenlik sertifikası bütün salonlara getirildi. Kurallar açısından bütün önlemler alındı. Keyifli bir şekilde sinema seyretme fırsatını yakalayacağız" şeklinde sürdürdü.
Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi için ise şunları söyledi; "Kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojiyle yapılanı diyebiliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başta İstanbullular olmak üzere halkımızın hizmetine sunacağız. Etkinliklerimizle ilgili 15 Ekim'de lansman yapacağız. Uzun bir Beyoğlu kültür festivali şeklinde gelişecek. Kültür yolu artık etkinliklerle gündeme gelecek. 15 Ekim'den itibaren lanse etmeye başlayacağız. Etkinlikleri, çok fazla etkinlikten bahsediyoruz. Kültür ve Sanatın ayaklarının üstüne hızlı bir şekilde toplumda eski ortamına geldiği havayı yakalarız diye düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!