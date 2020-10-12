İngiltere'nin Cardiff kentinde yaşayan ve 'paraşütle atlayan en yaşlı kadın' olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına giren emekli öğretmen Dilys Price 88 yaşında yaşamını yitirdi.

İlk defa 54 yaşındayken paraşütle atlayan Price, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Price, 2013'te 80 yaşındayken, 'paraşütle atlayan en yaşlı kadın' olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Paraşütle toplamda 1.139'un üzerinde atlayış gerçekleştiren Dilys Price, ilk atlamadan önce yükseklik korkusu olduğunu belirtmiş, atlayışlarının ardından paraşütsüz bir hayatı hayal edemediğini söylemişti.