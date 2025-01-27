Dünyanın neresinde olursanız olun bu ifadeleri her dilde aynı! Bu durumda beden dili evrensel midir?

KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ROLÜ

Her ne kadar bazı beden dili unsurları evrensel olsa da kültürel farklılıklar, bu dilin anlamını değiştirebilir. Örneğin, bazı toplumlarda göz teması, saygı göstergesi olarak kabul edilirken, diğerlerinde meydan okuma veya saygısızlık olarak algılanabilir. El hareketleri de bu farklılıkların bir parçasıdır. "OK" işareti, bazı ülkelerde olumlu bir anlam taşırken, diğerlerinde hakaret olarak görülebilir. Bu nedenle, beden dili kullanırken kültürel bağlamı anlamak büyük önem taşır.