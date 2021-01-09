Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.