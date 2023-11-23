Dünyanın iyi kalplerle dolu olduğunu kanıtlayan 15 duygusal kare
İyilik, sevgi ve nezaket; dünyadaki tüm nefrete karşı gelebilecek kadar güçlüdür. Bunu hatırlamak için sadece iyi kalpli bir insanla karşılaşmanız yeterlidir.
- 1
"Ne zaman spor salonuma gelsem, bu adam bu çalışana matematik konusunda yardım ediyor."
- 2
"Erkek arkadaşım telefonda yardım etmeye çalışsa da bijon somunlarını gevşetmekte zorlanıyordum. Sonra bu adamlar geldi. Sınırlı İngilizce konuştular ama lastiği işaret ettiler. Yedek parçamı taktılar ve kısa sürede yola geri döndüm. Onlara teşekkür ettim ve para teklif etmeme rağmen almadılar."
- 3
"Kız arkadaşımla kahvaltı yapıyordum ki yaşlı bir adam masamın yanında durup 'Kuponunuz var mı?' diye sordu. Ben, 'Hayır, bugün için herhangi bir kupon olduğundan haberim yoktu' dedim. Sonra bize bedava yemek için bir kupon verdi."
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- 4
"Kızım Fortnite oynadığı için okulda çok fazla zorbalığa maruz kalıyordu. Reddit'ten kızımın doğum gününü neşelendirmek için yardım istedim. Sonuç bu."
- 5
"Aşağıda pencereleri kuş dostu yaptım."
- 6
"Hepsi dağıtım için hazır! Hepsi şoförler ve postacılar için. Umarım beğenirler ve keşke gülüşlerini görebilseydim."
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- 7
"Çalıştığım mağazada bir görme engelli müşteri, alışverişinde ona yardım ettiğim için bana bu sevimli rehber köpeği anahtarlığını verdi!"
- 8
"Sokak temizleyicisi sokak köpeklerini besliyor."
- 9
"Risk aldım ve bu çocuğu bırakmak yerine rehabilite etmeye karar verdim. Hayatımın en iyi kararlarından biri."
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- 10
"Hava çok sıcak olduğu için ona soğuk bir içecek ikram ettik. İçmek yerine banyo yapmaya karar verdi."
- 11
“Kızım her zaman 'prenses saçı' hakkında yorumlar alıyordu. Ama saçını kestirdi ve saçını 'Locks of Love'a (kanserli hastalara protez saç yapan kurum) bağışladı.”
- 12
"Geçen hafta üç köpeği kurtardık. Bugün daha iyi bir hayata doğru yola çıktılar ve iki tanesi evlat edinildi! Üçüncüsü benimle kalacak. Hayat güzel."
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- 13
"Hasta bir kedi için koruyucu aile neler yapabilir? Şimdi Misza, 15 yıldır ihmal edildikten sonra emekliliğinin tadını çıkarıyor."
- 14
"Bugün moralimin bozuk olduğunu bilen bir arkadaşımı ziyarete gittim. Beni şık bir şenlikli çay partisiyle şaşırttı! Günümü güzelleştirdi, beni güldürdü!"
- 15
"Yürüyüşlerimde çöp toplayabilmek için bir kavrama aleti aldım."
Kaynak: Reddit
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