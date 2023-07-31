Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinlerinden ve dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi, sıcak havalarda havuzda oynayarak serinliyor
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın etkili olduğu kentte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Gabi, kendisine ait alandaki havuza girerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.
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Yaklaşık 15 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fil olma özelliğine sahip olan ve doktorunun ismini taşıyan Gabi, yaz aylarında sabah kahvaltısının ardından havuza girmeyi alışkanlık edindi.
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Havuza yatarak serinleyen Gabi, havuzdan çıktıktan sonra adeta çamur banyosu yapıyor.
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ZİYARETÇİLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATIYOR
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kentte sıcak havanın 44-45 dereceleri gösterdiğini hatırlattı. Özsöyler, şunları kaydetti:
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"Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda tüm canlılar bizim için çok kıymetli ve çok değerli ama bunun yanında Gabi'nin ayrı bir değeri var bizde.
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Gabi, dünyanın ilk tüp bebeği, kendinin de yaşam alanında hem su içeceği havuzu hem de serinlemek için havuzu var. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda havuzuna girerek serinliyor.
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Buna rast gelen ziyaretçiler keyifli bir an yaşıyor. Özelikle Gabi'nin banyo saatinde ziyaretçilerimize anons yaparak davet ediyoruz. Vatandaşlar akın akın gelerek Gabi'nin banyosunu izliyor.
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Gabi, sudan çıktıktan sonra hortumuyla kendi üzerine killi toprak atarak güneş ışınlarının kendini daha az etkilemesini sağlıyor."
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