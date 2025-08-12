Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi'ye Dünya Fil Günü'nde özel menü

        Dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi'ye Dünya Fil Günü'nde özel menü

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, Dünya Fil Günü kapsamında, dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi için sevdiği meyvelerden oluşan özel bir menü hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi'ye Dünya Fil Günü'nde özel menü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılar arasında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 18 yaşındaki fil Gabi de bulunuyor.

        Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi, 5 yaşından bu yana Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yaşamını sürdürüyor.

        Büyüklüğüyle parkın en çok ilgi gören canlılarından olan Gabi'ye, Dünya Fil Günü kapsamında sevdiği yiyeceklerden oluşan bir menü hazırlandı.

        REKLAM

        Parkı ziyaret edenler ise Gabi'nin sevdiği yiyeceklerle beslenmesini ilgiyle izledi.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılara özenle baktıklarını belirterek, "Dünyanın ilk tüp bebek fili olan Asya fili Gabi'nin Dünya Fil Günü'nü kutluyoruz. Kendisine özel menü hazırladık. Kendi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Dünyada Asya fillerinden yaklaşık 35-40 bin kaldı, bu nedenle koruma altındalar. Bu fillerden biri burada. Erkek olan filimize eş arıyoruz. Yurt dışındaki bütün hayvanat bahçeleriyle görüşüyoruz, kısa zamanda kendisine eş getireceğiz" ifadesini kullandı.

        Özsöyler, Gabi'nin muz, domates, ananas, kabak çeşitleri ile kırmızı biber gibi meyve ve sebzeleri severek tükettiğini ifade etti.

        DÜNYA FİL GÜNÜ HAKKINDA

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde yer alan fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek amacıyla, 2012 yılından itibaren 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünyanın ilk tüp bebek fili
        #Gabi
        #Dünya Fil Günü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        9 kere Defne
        9 kere Defne
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Habertürk Anasayfa