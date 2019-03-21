21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen proje ile kalp ve damar cerrahisinde kullanmak üzere dünyadaki ilk ürün özelliği taşıyan "mitral kapak" geliştirilecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Alvimedica arasında yapılan iş birliği protokolünün ardından prototip geliştirme çalışmaları başlatıldı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarının çok önem taşıdığını vurguladı.
Protokolle, "Mitral Kapat Projesi"nin hayata geçirildiğini hatırlatan Doğan, bu kapsamda kalp ve damar cerrahisinde kullanılacak önemli bir ürün geliştirilebilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.
"PROTOTİP GELİŞTİRİLME AŞAMASINDAYIZ"
Prof. Dr. Doğan, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirterek, tanı, tedavi ve cerrahi uygulama başarısının yaşamsal öneme sahip olduğunu ifade etti.
İş birliği protokolü kapsamında, kalp ve damar cerrahisinde kullanılmak üzere yeni bir ürüne ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Doğan, şunları belirtti: "Dünyada henüz açık kalp ameliyatı sırasında yerleştirilebilen, anjiyografi eşliğinde hastanın kasığından girilerek yerleştirilemeyen bir kalp kapakçığının geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Aort kapağı, anjiyografi ile yerleştirilebilirken, mitral kapak diye isimlendirilen kalbin karıncıkla kulakçık bölgelerini birbirine bağlayan zor anatomik yapıya sahip olan bölgenin henüz anjiyografi ile yerleştirilebilen bir kapak dünyada bulunmuyor. Mitral Kapak Projesi ile dünyaya Türkiye'nin öncü olacağı bir çalışma yapılarak ürün geliştirilecek."
Aort kapağı ameliyatlarında önemli bir isim olan Prof. Dr. Engin Bozkurt'un başkanlığında mitral kapak üretimi için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Doğan, "Çalışmalarımız tamamlandığında, kalp ve damar cerrahisinde dünyada bulunmayan bir ürün, ilk kez Türkiye'de geliştirilip üretilecek" değerlendirmesinde bulundu.
Ürün geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Doğan, "Çalışmalarımızda şu an prototip geliştirilme aşamasındayız. Elde edilen prototipin kullanılır hale getirilmesini hedefliyoruz" dedi.
MİTRAL KAPAK NEDİR?
Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında yer alan mitral kapak, kanın geriye kaçmasını engelliyor. Dört bölgesi olan mitral kapağa ait bu bölgelerden birinde herhangi bir nedenle meydana gelen hasar, kapakta darlık ya da yetmezliğe yol açabiliyor.
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