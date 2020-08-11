Dünyanın ilk koronavirüs aşısı Rusya'da!

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla uygulanmaya başladığını duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıya 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni verildiği duyuruldu.

Kendi kızına da geliştirilen aşının yapıldığını belirten Putin, "Oldukça etkili bir şekilde çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık inşa ettiğini biliyorum. Tekrar ediyorum ki, bu aşı tüm testleri geçti." ifadelerini kullanırken, kısa süre içerisinde kitlesel aşılamaya geçmek istediklerini belirtti.

Kovid-19 pandemisini durdurmak için şu anda dünya genelinde 100'den fazla olası aşı için çalışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu çalışmalardan en az dördü Faz 3 olarak bilinen ve son aşama olan insanlı denemeler aşamasında.