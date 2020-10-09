Japonya´nın Awaji Adası'nda yaz başında açılması planlanan Nijigen no Mori Park´ın açılışı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

DHA'nın haberine göre yeniden ziyarete açılması planlanan parkta, dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeliyle tanıtımı gerçekleştirildi.

İlerleyen günlerde kapılarını ziyaretçilerine açmayı hedefleyen tema parkın 500 binden fazla kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Parkta yer alan Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu kaydedildi.