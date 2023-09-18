Dünyanın ilk cep telefonunu üretmişti! Şimdi tarihe karıştı! Motorola'ya ne oldu?
Piyasaya ilk sürüldüğünde büyük sen getiren Motorola'yı hatırladınız mı? Cep telefonu dünyasında büyük bir olaydı!
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1984 yılında Motorola dünyanın ilk cep telefonu DynaTAC 8000x'i piyasaya sürdü. 35 dakikalık pil ömrüne sahipti ve 2,5 lbs ağırlığındaydı. Peki en son ne zaman birinin Motorola'yı kullandığını gördünüz? Daha doğrusu, şirketin adını en son ne zaman duydunuz?
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Motorola'nın büyük bir oyuncu olmaktan, zor zamanlarla yüzleşmeye nasıl geçtiğini keşfetmek için anılar arasında bir yolculuğa çıkarken, buralarda kalın.
Bir zamanlar harika olan bu markanın yükselişini ve düşüşünü merak ediyorsanız, Motorola'nın yaşamı ve nasıl tarihe karıştığını araştırdık.
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MOTOROLA'NIN DOĞUŞU
25 Eylül 1928'de Paul Galvin ve kardeşi Joseph, Motorola'yı Chicago, Illinois, ABD'de "Galvin Manufacturing Co." olarak kurdu.
Ancak bu Paul'un ilk işi değildi. 1921 yılında arkadaşı Edward Stewart ile birlikte bir telekomünikasyon şirketi kurmuşlardı ve bu şirket 1923 yılında vergilerin ödenmemesi nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.
Edward yılmadan 1926'da Storage Battery Co'yu kurdu ve radyoların ve diğer taşınabilir elektronik cihazların pilsiz çalışmasına olanak tanıyan bir pil çıkarıcı yarattı.
Pillerin bulunmadığı durumlarda oyunun kurallarını değiştiren bir gelişmeydi.
Edward'ın iş girişimi sonunda başarısızlıkla sonuçlandı ve Galvin kardeşlerin pil eleyici tasarımını satın almasına ve bunu Motorola'nın Galvin Manufacturing Corporation altında ilk ürünü olarak piyasaya sürmesine yol açtı.
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MOTOROLA FARKLI TÜRDE RADYOLAR ÜRETTİ
Araba radyoları, 1930'da Motorola radyosu adı verilen uygun fiyatlı bir otomobil radyosunu piyasaya süren ve bunu çoğunlukla polis teşkilatlarına ve belediyelere satan Galvin kardeşler sayesinde bir şey haline geldi.
Web sitelerine göre, Motorola adının ardındaki ilham kaynağı da araba radyosuydu; "motor" motorlu araçtan geliyor ve "ola" ses anlamına geliyor ve Motorola "hareket halindeki ses" anlamına geliyor.
1930'ların sonlarında şirket, polis arabaları için radyo alıcıları da dahil olmak üzere çeşitli tek ve iki yönlü telsizler üretmeye başladı.
Motorola'nın iki yönlü telsizlerinin dikkate değer iki örneği, dünyanın ilk FM taşınabilir iki yönlü telsizi olan SCR300 radyosu ve II. Dünya Savaşı döneminin en ünlü radyosu olan Handie-Talkie SCR536'dır.
1937'de Motorola, bir dizi ev radyosu ve fonografla ev eğlencesi sektörüne girdi.
On yıl sonra Galvin Manufacturing Corporation sonunda adını Motorola Inc. olarak değiştirdi.
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MOTOROLA TV SEKTÖRÜNE GİRDİ
İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra televizyonlar o kadar çok satış yapmaya başladı ki Amerikalıların yarısının evinde televizyon vardı.
Bu nedenle Motorola'nın TV üretmesi ve bunları işlerini büyütmek için bir fırsat olarak kullanması mantıklıydı.
İşte bu nedenle, 1947'de, 7 inçlik Motorola Golden View TV'yi piyasaya sürdüler ve o kadar uygun fiyatlıydı ki sadece bir yılda 100.000'den fazla sattı. Bu çok fazla gibi gelmeyebilir ama o zamanlar çok fazlaydı!
Motorola daha sonra 1960'larda dünyanın ilk büyük ekranlı taşınabilir televizyonu olan 19 inç 1960 Motorola Astronaut televizyonu gibi taşınabilir TV modellerini tanıttı.
Motorola hala çok sayıda TV modeli satıyor, hatta Hindistan pazarını hedefleyen akıllı TV'leri satmak için Hintli e-ticaret şirketi Flipkart ile ortaklık yapıyor.
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*Motorola DynaTAC 8000x, Motorola'nın ilk cep telefonu!
MOTOROLA DÜNYANIN İLK CEP TELEFONUNU YARATTI
3 Nisan 1973'te Motorola'nın önde gelen mühendisi Martin Cooper, dünyanın ilk cep telefonunu kamuoyuna tanıttı. Cihazı geliştirmek için rekabet ettiği adamlardan biriyle cep telefonundan ilk halka açık aramayı yaptı.
Sonraki on yılda, hala çok temel olan cep telefonu teknolojilerini geliştirmek için yorulmadan çalıştılar.
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Nihayet 1984 yılında Motorola dünyanın ilk ticari cep telefonu olan tuğla boyutundaki DynaTAC 8000x'i piyasaya sürerek telekomünikasyon oyununu sonsuza dek değiştirdi.
Cep telefonunun yalnızca 30 dakikalık konuşma süresi ve 35 dakikalık pil ömrü vardı, ancak şarj edilmesi 10 saat sürdü!
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Fiyatını merak ediyorsanız telefonun fiyatı 3.995 dolar, bu da 2020'de 10.000 dolardan fazlaya denk geliyor.
Ardından, DynaTAC 8000x'in piyasaya sürülmesinden sadece beş yıl sonra Motorola, ilk kapaklı telefonu MicroTAC'ı üreterek tarihi bir başarıya daha imza attı.
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*Motorola Mobility logosu
MOTOROLA İKİ ŞİRKETE BÖLÜNDÜ
2000'li yıllarda Motorola Razr kapaklı telefon gibi popüler telefonlarla elde edilen ilk başarıya rağmen, Motorola için işler kötüye gitmeye başladı.
2007'de Apple ilk iPhone'u piyasaya sürdü ve Motorola'nın satışları dünya çapında yarıdan fazla azaldı. 2007 ile 2009 yılları arasında şirket şaşırtıcı bir şekilde 4,3 milyar dolar kaybetti. Motorola hiçbir zaman tam olarak iyileşmedi.
Bu kayıplar Motorola'nın iki şirkete bölünmesine neden oldu. Bir taraf polis telsizleri (şu anda Motorola Çözümleri olarak biliniyor) gibi telekomünikasyon ürünlerine odaklandı. Diğeri ise cep telefonları (şu anda Motorola Mobility olarak biliniyor) gibi tüketici ürünleri satma gibi zorlu bir işe odaklandı.
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2012'de Motorola Mobility, Google tarafından 12,5 milyar dolara satın alındı; bu, Google'ın en pahalı hatalarından biri oldu; 2014'te Motorola Mobility, onu yalnızca 2,91 milyar dolara Lenovo'ya sattı.
Yine de tamamen bir hata değildi. Motorola'nın on binlerce patenti vardı ve Google bunların hepsini elde etti; bu, şirketi Apple ve Microsoft gibi şirketlerin patent saldırılarına karşı güçlendiren bir hamleydi.
Motorola Solutions kendi şirketi olmaya devam ediyor, ancak hepimizin bildiği ve sevdiği, son teknoloji ürünü cep telefonları yaratan Motorola, artık Lenovo'nun bir şubesinden başka bir şey değil.
Motorola, radyo ve televizyonların öncü üreticisi olarak ilk günlerinden cep telefonu teknolojisindeki çığır açan yeniliklerine kadar zengin bir tarihe sahiptir.
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Ancak şirket, akıllı telefonların ortaya çıkışıyla zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu durum iki ayrı kuruluşa bölünmesine yol açtı.
İniş ve çıkışlarına rağmen Motorola'nın mirası, ürünleri ve patentleriyle telekomünikasyon endüstrisini etkilemeye devam ediyor.
Marka eski ihtişamını kaybetmiş olsa da Motorola her zaman iletişim teknolojisi dünyasında öncü olarak hatırlanacak.
Kaynak: Encyclopedia.com, Hagerty, Tech Crunch