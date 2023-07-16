Dünyanın hiç uyumayan şehirleri: Bu şehirlerde hayat asla durmuyor
Dünyadaki bazı şehirlerde hayat asla durmuyor. İş saati bittikten sonra başlayan gece hayatı ile bu şehirler kelimenin tam anlamıyla 'uyumuyor'. Dünya çapında bu özelliğe sahip çok az şehir var ve her biri görkemli gece hayatıyla yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yerler.
Giriş: 16.07.2023 - 12:53
- 1
Beyrut, Lübnan
- 2
Las Vegas, ABD
- 3
İstanbul, Türkiye
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- 4
Madrid, İspanya
- 5
New York, ABD
- 6
Hong Kong, Çin
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- 7
Berlin, Almanya
- 8
Mumbai, Hindistan
- 9
Buenos Aires, Arjantin
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- 10
Tokyo, Japonya
- 11
Paris, Fransa
Kaynak: Joburg