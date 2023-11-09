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        Haberler Dünya Dünyanın en yüksek gökdeleni "Burç Halife" çöl üstünde sapa sağlam nasıl ayakta duruyor?

        Dünyanın en yüksek gökdeleni "Burç Halife" çöl üstünde sapa sağlam nasıl ayakta duruyor?

        Dünya üzerindeki en yüksek gökdelen olarak bilinen "Burç Halife" 828 metrelik yüksekliği ile ayakta durmayı başaran önemli yapılardan. Çöl zemini üzerinde dayanıklı bir şekilde dikili duran Burç Halife sınırları zorlayarak Dünya'ya meydan okuyor. Peki Burç Halife çöl üstünde sapa sağlam nasıl duruyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:16
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        • 1

          Önemli turizm merkezlerinden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Burj Khalifa diğer ismiyle Burç Halife, çölün yumuşak zemini ve kuvvetli rüzgar fırtınalarına rağmen 828 metrelik yüksekliği ile Dünya'ya meydan okuyor.

        • 2

          BURÇ HALİFE ÇÖL ÜSTÜNDE NASIL DİMDİK AYAKTA DURUYOR?

          Burç Halife'nin dimdik ayakta durmasını sağlayan en önemli etken ise ödüllü mühendis Bill Baker'dır. 6 Ocak 2004 yılında inşaatına başlanan Burç Halife'nin zemini çöldür. Çöl kumunun altında çakıl taşları ve çok yumuşak malzemeler bulunur. Bill Baker binayı kaygan zemine oturtan 3 tarafı Y biçiminde olan bir zeminle kaplandı.

        • 3

          ZEMİNİNDE 194 ADET METAL ÇUBUK ÇÖL KUMLARINA ÇAKILI

          Bu Y biçimindeki 3 tarafı kaplı zeminin altında ise 194 adet metal çubuk yumuşak zemin derinliklerine çakıldı. Metal çubuklar sürtünme kuvveti ile akılamaz derece sağlıklı bir şekilde tutunmayı başarıyor.

        • 4

          BURÇ HALİFE ÇÖL FIRTINALARINA KARŞI NASIL AYAKTA KALIYOR?

          828 metre yükseliğindeki Burç Halife'de yaşanabilecek en önemli zorluklardan birisi de inanılmaz hızlara ulaşan rüzgarlar. Rüzgarlar binanın sallanmasına ve yıkılmasına neden olabilir. Ancak Burç Halife'nin tasarlanan mimarisi sayesinde rüzgarın şiddeti absorbe edilebiliyor. 27 farklı yüzey şekli bulunan binan bu sayede rüzgarın yönünü değiştirebiliyor.

        • 5

          BURÇ HALİFE ÇÖL SICAKLARINA NASIL DAYANIYOR?

          Dubai en sıcak şehirlerden birisi. Burç Halife'nin sıcaklardan etkilenmemesi için kullanılan camların dış kısmı griye boyanıp ultraviyole ışınları yansıtıyor. İç kısım ise titanyum ile kaplı. Titanyum kızılötesini yansıtıyor, bu cam yapı sayesinde güneş ışınlarının getirdiği ısının yüzde 75'i absorbe edilmiş oluyor.

        • 6

          Burç Halife dünyada en fazla kata sahip olan binadır. Binada tam 163 kat vardır. Binanın rüzgara dayanıklı bir yapısı olması için hiçbir cephesi düz tasarlanmamıştır.

        • 7
        • 8

          Fotoğraflar: AA, iStock

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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