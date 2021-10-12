Dünyanın en yoğun limanlarından olan Shenzhen'in Yatian limanına gemi girişleri yaklaşan tropikal siklon, fırtına nedeniyle durduruldu.

Kompasu adı verilerin tropikal siklonun Çin'in güney kıyısına ulaşmasının ardından girişlerin durdurulduğu Yantian limanı açıklarında bekleyen gemi sayısı 67 ile Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yantian limanında 2020 yılında 13.34 milyon konteyner elleçlendi. Liman normal şartlarda haftada 100 gemiye hizmet veriyor.