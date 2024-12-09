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        Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı

        Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı

        ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşu Wisdom'un yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:21
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        Dünyanın en yaşlı yabani kuşu 74 yaşında yumurtladı
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        ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını ifade etti.

        Wisdom, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS) tarafından Pasifik Okyanusu’ndaki Midway Atolü’nde yeni yumurtasının başında görüntülendi.

        Laysan albatrosları genellikle 12-40 yıl yaşarken, Wisdom yaklaşık 74 yaşında ve dünya çapında bilinen en yaşlı albatros.

        Wisdom, bugüne kadar 30’dan fazla yavru büyüttü.

        2021’de son yavrusunu dünyaya getiren Wisdom’un bu yıl yeni bir eşi olduğu belirtiliyor.

        Yumurtanın yüzde 70 ila 80 ihtimalle çatlayacağı öngörülüyor.

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        #Dünyanın en yaşlı yabani kuşu
        #Wisdom
        #haberler
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