Guinness rekoru kırmıştı! 22 yaşında öldü

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Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en yaşlı köpeği' unvanıyla giren toy fox terrier cinsi Pebbles 22 yaşında öldü. Köpeğin sahipleri Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, köpeğin doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

"HAYAT YOLDAŞIMIZDI" Aile, "Pebbles, hayat yoldaşımızdı. Ona evcil hayvan ve aile üyesi olarak sahip olma lütfuna sahip olmak bizim için bir onurdu" dedi.

23. DOĞUM GÜNÜNE 5 AY KALMIŞTI Pebbles'ın 23. doğum gününe beş ay kala hayatını kaybettiği belirtildi. Pebbles 28 Mart 2000'de dünyaya geldikten sonra, aynı sene Bobby ve Julie Gregory tarafından evlat edinilmişti. Toy fox terrier cinsi köpek geçtiğimiz mayıs ayında, ailesinin o dönem en yaşlı köpek rekorunu elinde tutan 21 yaşındaki TobyKeith'ten daha yaşlı olduğunu fark etmesi üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.