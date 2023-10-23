Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi öldü

REKLAM advertisement1

Guinness Rekorlar Kitabı'nda şubat ayından bu yana dünyanın en yaşlı köpeği olarak kayıtlı olan Bobi'nin dün hayatını kaybettiği açıklandı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bir bekçi köpeği olan Bobi'nin sahibi Leonal Costa, yerel basına yaptığı açıklamada, iç hastalıklara bağlı sebeplerden dolayı köpeğinin birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığını söyledi.

31. YAŞINI DOLDURMUŞTU Geçen 11 Mayıs'ta 31. yaşını dolduran Bobi'nin uzun bir yaşam sürmesinin nedenleri, bilim adamları tarafından araştırılıyordu. Costa, köpeğinin ormanlık bir alanda, özgür bir hayat yaşadığını ifade etti.