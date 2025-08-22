Habertürk
        Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında

        Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında

        Dünyanın en yaşlı insanı olan İngiliz Ethel Caterham, 116'ncı yaşına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:49
        Dünyanın en yaşlısı 116 yaşında
        Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116’ncı yaşına girdi. İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Caterham, doğum gününü ailesiyle kutladı.

        Bakım evi, “Ethel ile ailesi, bu yıl 116’ncı doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasında bulundu.

        Caterham’ın röportaj vermeyeceği vurgulanarak, tek istisnanın Kral 3’üncü Charles olabileceği belirtildi.

