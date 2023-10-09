Dünyanın en yaşanabilir ve yaşanamaz şehirleri belli oldu!
The Economist Intelligence Unit, her yıl yayımladığı "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" listesinin 2023 versiyonunu açıkladı. Listede yer alan "Dünyanın en yaşanabilir ve yaşanamaz şehirleri" belirli parametreler ele alınarak seçildi.
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The Economist Intelligence Unit tarafından her yıl açıklanan "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" seçildi. Listeye göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alırken, en yaşanmaz şehirler listesinde Kudüs, Kiev gibi bölgeler yer alıyor.
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DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ
1. Viyana, Avusturya (98,4)
2. Kopenhag, Danimarka (98)
3. Melbourne, Avustralya (97,7)
4. Sydney, Avustralya (97,4)
5. Vancouver, Kanada (97,3)
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6. Zürih, İsviçre (97,1)
7. Calgary, Kanada (96,8)
8. Cenevre, İsviçre (96,8)
9. Toronto, Kanada (96,5)
10. Osaka, Japonya (96) - Auckland, Yeni Zelanda (96)
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DÜNYANIN EN YAŞANMAZ ŞEHİRLERİ
1. Douala, Kamerun (46,4)
2. Kiev, Ukrayna (44)
3. Harare, Zimbabwe (43,8)
4. Dhaka, Bangladeş (43,8)
5. Port Moresby, Papua Yeni Gine (43,4)
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6. Karaçi, Pakistan (32,5)
7. Lagos, Nijerya (42,2)
8. Cezayir, Cezayir (42)
9. Trablus, Libya (40,1)
10. Kudüs, İsrail (30,7)
The Economist Intelligence Unit, yaşanabilirlik endeksini oluştururken şehirleri 30'dan fazla nitelik ve niceliğe göre değerlendiriyor. Bu parametrelerin en başında stabilite, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı yer alıyor. Tüm değerlendirmeler sonucunda şehirlere genel bir puan veriliyor.