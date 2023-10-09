The Economist Intelligence Unit tarafından her yıl açıklanan "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" seçildi. Listeye göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alırken, en yaşanmaz şehirler listesinde Kudüs, Kiev gibi bölgeler yer alıyor.