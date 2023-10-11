Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dünyanın en yaşanabilir ve yaşanmaz şehirleri belirlendi!

        Dünyanın en yaşanabilir ve yaşanamaz şehirleri belli oldu!

        The Economist Intelligence Unit, her yıl yayımladığı "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" listesinin 2023 versiyonunu açıkladı. Listede yer alan "Dünyanın en yaşanabilir ve yaşanamaz şehirleri" belirli parametreler ele alınarak seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          The Economist Intelligence Unit tarafından her yıl açıklanan "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" seçildi. Listeye göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alırken, en yaşanmaz şehirler listesinde Kudüs, Kiev gibi bölgeler yer alıyor.

        • 2

          DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

          1. Viyana, Avusturya (98,4)

          2. Kopenhag, Danimarka (98)

          3. Melbourne, Avustralya (97,7)

          4. Sydney, Avustralya (97,4)

          5. Vancouver, Kanada (97,3)

        • 3

          6. Zürih, İsviçre (97,1)

          7. Calgary, Kanada (96,8)

          8. Cenevre, İsviçre (96,8)

          9. Toronto, Kanada (96,5)

          10. Osaka, Japonya (96) - Auckland, Yeni Zelanda (96)

        • 4

          DÜNYANIN EN YAŞANMAZ ŞEHİRLERİ

          1. Douala, Kamerun (46,4)

          2. Kiev, Ukrayna (44)

          3. Harare, Zimbabwe (43,8)

          4. Dhaka, Bangladeş (43,8)

          5. Port Moresby, Papua Yeni Gine (43,4)

        • 5

          6. Karaçi, Pakistan (32,5)

          7. Lagos, Nijerya (42,2)

          8. Cezayir, Cezayir (42)

          9. Trablus, Libya (40,1)

          10. Kudüs, İsrail (30,7)

          The Economist Intelligence Unit, yaşanabilirlik endeksini oluştururken şehirleri 30'dan fazla nitelik ve niceliğe göre değerlendiriyor. Bu parametrelerin en başında stabilite, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı yer alıyor. Tüm değerlendirmeler sonucunda şehirlere genel bir puan veriliyor.

        Giymeden önce mutlaka yıkayın!
        Giymeden önce mutlaka yıkayın!
        104 yaşındaki kadın uçaktan atladı!
        104 yaşındaki kadın uçaktan atladı!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Habertürk Anasayfa