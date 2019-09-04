04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Economist Intelligence Unit (EIU)'in yaptığı araştırmaya göre, Viyana dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında iki senedir birinci sırada yer alıyor.
Economist Intelligence Unit'ın yaptığı açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana sıralama için gerekli sayılan bütün kategorilerden mükemmele yakın sonuç aldı.
Listede ilk 20 sırada 8 Avrupa şehri yer alırken, Avusturalya ve Kanada ilk 10 sıralamasına 3'er şehirle girmeyi başardı. İlk 10 sıralamasında Japonya'dan da iki şehir listedeki yerini aldı.
Londra 48'inci sırada yer alırken, New York Londra'nın gerisinde kalıp 58'inci sırada listede kendine yer buldu. Paris ise Londra'nın çok önüne geçerek listede 25'inci sıraya yerleşti.
Dünyadaki 140 ülkeyi kapsayan araştırma sıralamasında şehirler beş farklı kategoride yarıştı: İstikrar, sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı.
Birinci sırada yer alan Viyana'yı Avusturalya'dan Melbourne ve Sidney, Japonya'dan Osaka ve Kanada'dan Calgary takip etti.
Listede yaşanabilirlik anlamında sınıfta kalan şehir ise Şam oldu. 100 üzerinden 30.7 puan alabilen Suriye'nin başkenti Şam, yüzyıllar öncesinde dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olmasına rağmen yıllardır süren savaşlardan dolayı iyi bir başarı elde edemedi.
Şam'ı Nijerya'dan Lagos, Bangladeş'ten Dakka, Libya'dan Trablus takip etti.
Listede en çok gelişme gösteren şehirler ise; Moskova, Belgrad, Hanoi ve Kiev.
Listede yaşanabilirlik sıralamasında son yıllarda ciddi düşüş yaşayan şehirler ise; ABD'den Detroit ve Venezuela'dan Karakas oldu.
Bu sene yapılan araştırmada iklim değişiklerinin etkileri ilk defa şehirlerin sıralamasında etkili oldu. Araştırma raporuna göre, iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan şehirlerin sıralamadaki yerlerinde düşüş yaşandı. Kirli hava şartlarından muzdarip olan Yeni Delhi, Kahire ve Dakka gibi.
EIU'da yöneticilerden birisi olan Agathe Demarais, "Batı Avrupa ve Kuzey Amerika hala listede en yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk yerleri alıyor. Batı Avrupa listede ilk sırayı alan Viyana'nın bulunduğu yer. Aynı zamanda Batı Avrupa'daki şehirlerden 16'sı ilk 30 sıralamasında yer alıyor." dedi.
"Genel anlamda Kuzey Avrupa'daki ülkeler daha yüksek notlar alırken, Güney Avrupa'daki şehirler daha düşük notlar aldı. Bu durumun sebebi de yüksek suç oranları ve zayıf altyapı hizmetlerinden kaynaklanıyor." diye de devam etti.
1. Viyana, Avusturya
2. Melbourne, Avusturalya
3. Sidney, Avusturalya
4. Osaka, Japonya
5. Calgary, Kanada
6. Vancouver, Kanada
7. Toronto, Kanada
8. Tokyo, Japonya
9. Kopenhag, Danimarka
10. Adelaide, Avusturalya
1. Şam, Suriye
2. Lagos, Nijerya
3. Dakka, Bangladeş
4. Trublus, Libya
5. Karaçi, Pakistan
6. Port Moresby, Papua Yeni Gine
7. Harare, Zimbabve
8. Douala, Kamerun
9. Cezayir, Cezayir
10. Karakas, Venezuela
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