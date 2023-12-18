Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü olacak
Macaristan'ın kuzeyinde bulunan ünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsü, 2024'ün ilk aylarında halka açılıyor
- 1
Macaristan'ın kuzeyinde Slovakya sınırında yer alan Satoraljaujhely kasabasındaki dünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsünün 2024'ün ilk aylarında halka açılması planlanıyor.
- 2
Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yapı, kentin iki noktası olan Var-Hill ve Szar-Hill'i 80 metre yükseklikte birbirine bağlıyor.
- 3
Orta kısmında cam bir zemin bulunacak olan köprü, Tokaj-Zemplen Bölgesi Kalkınma Programı kapsamında inşa ediliyor.
-
- 4
Devam eden inşa sürecinde denetimler, şantiye şefi Attila Kecskes tarafından gerçekleştiriliyor.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16