Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı

Dünya Uyku Günü’nün gelmesiyle birlikte insan vücudunun hem zihinsel hem de fiziksel sağlığının önemli bir parçası olan uykuya dair süregelen öneri ve tartışmalar gündemdeki yerini tekrar alıyor.
Yaygın görüşlere göre, insan bedeninin ihtiyaç duyduğu ortalama uyku süresi 8 saat olarak dile getirilirken, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) araştırması ise en çok uyuyan ülkelerin haritasını çiziyor. İncelenen verilere göre, 7 saatin üzerinde uyku süresiyle dünyanın ilk beşinde Yeni Zelanda, Finlandiya, Hollanda, Avustralya ve Birleşik Krallık bulunuyor. Onları Belçika, İrlanda ve Fransa takip ediyor. Ülkemizde ise durum benzer bir seyir izliyor. Türkiye Uyku Araştırması’na göre ülkemizin neredeyse yarısı günde 8 saat uykuyu tercih ederken, bu süre hafta sonları 9-10 saati buluyor. Ankete katılanların her 2 kişiden 1’i ise sabahları enerjik uyanmadığını belirtiyor.
PANDEMİDE HER 4 KİŞİDEN 1’İ UYKU SORUNU YAŞIYOR
Yaşam tarzı, çevresel koşullar ve psikolojik süreçler gibi durumların uyku düzenini birebir etkiliyor. COVID-19 salgını da dünya genelindeki birçok insanın uyku problemi yaşamasına neden oldu. Pandemi sürecinde her 4 kişiden 1’inin uyku sorunu yaşadığını bildiriyor. Bu problemi ‘koronasomnia’ olarak adlandıran uzmanlar ise salgın sürecinde uyku bozukluklarının arttığını vurguluyor. Kadınların uykusuzluk riski erkeklere göre yüzde 40 daha fazlayken, uyku yoksunluğu çeken ülkelerin ilk sıralarında ise Güney Kore ve Suudi Arabistan geliyor.
DÜNYA GENELİNDEKİ İNSANLAR RÜYALARINDA EN ÇOK ‘KÖPEK’ GÖRÜYOR
Toplam uykunun yüzde 20’sini oluşturan REM uykusunu tamamlayabilen insanlar, her gece uykusunun yaklaşık 2 saatini rüya görerek geçirebiliyor. Araştırmalar ise dünya genelinde insanların en çok hangi rüyaları gördüğüne dair ilgi çekici detayları ortaya koyuyor.
Toplam 185 ülkede gerçekleştirilen incelemelerde dünya çapındaki 19 ülkede görülen ve araştırılan rüyalarda "köpekler" öne çıkarken, onu hamilelik, yılanlar ve seyahatle ilgili rüyalar izliyor. Türkiye’de ise rüyaların konusu ağırlıklı olarak doğa olurken, kişiler birçoğu da rüyasında bahçe işleriyle uğraştığını görüyor.
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