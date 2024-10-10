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        Haberler Gündem Güncel "Dünyanın en tehlikeli yolu"nda festival | Son dakika haberleri

        Belgelese konu olan "dünyanın en tehlikeli yolu"nda festival düzenlenecek

        Trabzon-Bayburt arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajlarında belgesel çekildi. Belgesele ilişkin açıklamada bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Derebaşı virajlarında "Adrenalin Festivali" düzenleyeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:44
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        "Dünyanın en tehlikeli yolu"nda festival
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        Trabzon-Bayburt arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajlarında belgesel çekildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Fransız ve Alman ortak yapımı olan 35 ülkede yayın yapan Arte TV ekibi bölgede çekim gerçekleştirdi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA
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        Bölgenin zorlu doğasını ve eşsiz manzarasını görüntüleyen ekip, yöre sakinleriyle röportaj gerçekleştirerek virajların tarihi, mevcut durumu ve turizme katkıları hakkında bilgi topladı. Ekibe, Karaçam Köknar Uzuntarla Eğitim ve Yenilik Derneği Başkanı Bahar Şeker rehberlik etti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmaları sonucunda şehirde turizmin canlanması ve doğa sporlarına ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir festival düzenlenmesinin planlandığı da belirtilerek, "Trabzon'un doğal güzellikleri ve adrenalin dolu parkurlarıyla öne çıkan Derebaşı virajlarında 'Adrenalin Festivali' hayata geçirilecek" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Cumhuriyetin 101'inci yılına özel, 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Derebaşı virajlarında motosiklet sürüşü ve off-road etkinliği düzenleneceği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        "Dünyanın en zorlu yollarından biri olarak bilinen bu bölgede gerçekleştirilecek off-road yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıları ve izleyicileri bir araya getirecek. Etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu doğa sporlarıyla birleştirerek, şehre hem spor turizmi açısından hem de kültürel anlamda büyük katkı sağlayacak."

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        #trabzon haberleri
        #Derebaşı Virajları
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        #Dünyanın en tehlikeli yolu
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