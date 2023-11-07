Dünyanın en tehlikeli sahilleri: Bazıları virüslerle bazıları yılanlarla dolu

COPACABANA SAHİLİ

Dünyanın en ünlü sahillerinden birisi olan Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alıyor Copacabana. Sahil her yıl pek çok turistin akınına uğruyor ancak son derece ciddi tehlikelerle de dolu. Çünkü Copacabana dünyanın en kirli sahillerden birisi. Denize karışan kanalizasyon suları ve diğer atıklar bazı ölümcül virüslerin yuvası haline geliyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Copacabana sahilinde denize girip bir çay kaşığı su yutmak bile tehlikeli hastalıklara yakalanmak için yeterli.