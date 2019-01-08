Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu karelere bakın!

Çok istediğiniz bir ayakkabıyı satın almaya gittiğinizde numarasının kalmadığını görünce ya da çok sevdiğiniz bir eşyayı kaybedince kendinizi dünyanın en şanssız kişisi zannediyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraflara bakınca kendinizi dünyadaki en talihli kişi olarak hissedebilirsiniz.