'Dünyanın en seksi futbolcusu'ndan uygunsuz teklif itirafı!
Dünyanın en seksi futbolcusu Aston Villa'nın yıldızı Alisha Lehmann, ilginç bir teklif aldığını itiraf etti.
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The Sun'da yer alan habere göre Alisha Lehmann, A listesindeki bir ünlünün tutkulu gece için bana 90 bin £ teklif ettiğini açıkladı. Aston Villa yıldızı uygunsuz teklifi geri çevirdiğini belirtti.
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"Dünyanın en seksi futbolcusu" olarak anılan İsviçreli oyuncu, Kadınlar Süper Ligi'nin en yüksek profilli oyuncularından biri.
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Alisha Lehmann, A listesindeki bir yıldızdan uygunsuz teklif aldığını söyledi
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Aston Villa'nın forvet oyuncusu Lehmann dünyanın en seksi futbolcusu olarak biliniyor.
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Lehmann, West Ham ve Everton'daki büyülerinin ardından 2021'de Villa'ya katıldı.
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24 yaşındaki forvet, Villa'daki kulüp arkadaşı Douglas Luiz ile çıkmadan önce İsviçre milli takım arkadaşı Ramona Bachmann ile ilişki içindeydi.
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Artık uluslararası bir ünlünün, kendisi Amerika'dayken seks karşılığında kendisine büyük para teklif ettiğini iddia etti.
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İddia edilen senaryo, milyarder bir yabancının Demi Moore'un karakterine onunla bir gece geçirmesi için 1 milyon dolar teklif ettiği 1993 yapımı büyük başarı yakalayan Indecent Proposal filmini hatırlatıyor.
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Lehmann açıklamalarını Alman rapçi Shirin David'in sunduğu Dir Tea Talk podcast'inde yaptı.
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Teklifi yapan kişiyi "uluslararası" ünlü olarak nitelendirdi ancak adını vermeyi reddetti.
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Şöyle hatırladı: "En sevdiğim yer olan Miami'deydim ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla tanıştım.
"Cep telefonuma cevaplamadığım bir mesaj geldi ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumaya mesaj attı.
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"Mesajlar çok tanınmış bir kişiden gelmişti. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık.
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"Mesajda şöyle yazıyordu: 'Alisha'ya onunla bir gece geçirmesi için 100.000 İsviçre frangı ödeyeceğim.'
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"Ama cevabım şuydu: Mümkün değil! Peki sadece 100.000 mi?"
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Lehmann, korumasının bu kez yıldızın menajerinden, futbolcuya müvekkilinin teklifini kabul etmesi için yalvaran başka mesajlar aldığını iddia etti.
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Şunları ekledi: "Çılgınca olan şey, onun mesajının hala telefonumda olması. Bu biraz aptalca. Bir futbolcuya mı ait? Adını açıklayamam."
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"Ama uluslararası düzeyde çok ama çok iyi tanınıyor."
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15,5 milyon Instagram takipçisine düzenli olarak muhteşem fotoğraflar paylaşan Alisha, hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlandığını gizlemiyor.
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