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        Haberler Dünya Dünyanın en pahalı pastalarından biri: Değeri 50 milyon dolar!

        Dünyanın en pahalı düğün pastası tam 50 milyon dolar değerinde!

        50 milyon dolar değerindeki düğün pastasının tasarımcısı Debbie Wingham, dünyanın en pahalı tasarımcısı olarak biliniyor. 182 cm uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki pastanın bir dilimi 1 milyon dolara tekabül ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:41
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          TAM 50 MİLYON DEĞERİNDE

          Dubai'de düğün sergisinde tanıtılan 50 milyon dolar değerindeki pastanın boyu 182 cm, ağırlığı ise 120 kilogram.

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          Debbie Wingham pasta için 1.000 yumurta ve 20 kg çikolata kullanıldı. Tamamı yenilebilir pastanın üzeri 50 kg dantelli şekerlemeyle kaplı.

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          Dünyanın en pahalı pastasının her bir yanı el yapımı özel çiçekler ve pahalı incilerle kaplı.

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          Toplamda 5.000 adet çiçek kullanan Wingham'ın pastayı yapması 10 gün sürdü.

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          ÖZEL İNCİ VE ELMASLARLA KAPLANDI

          Yenilebilir olanlar arasında her biri 200 milyon dolar değerinde olan inciler ve üç karatlık gerçek elmaslar süsleme için kullanıldı.

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          Debbie Wingham bu tarz pahalı tasarımlardan oluşan çeşitli pastaları yaparak tanınan bir sanatçı.

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          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf: Instagram - Debbie Wingham

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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