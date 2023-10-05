Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dünyanın en pahalı düğün pastası tam 50 milyon dolar değerinde!

        Dünyanın en pahalı düğün pastası tam 50 milyon dolar değerinde!

        50 milyon dolar değerindeki düğün pastasının tasarımcısı Debbie Wingham, dünyanın en pahalı tasarımcısı olarak biliniyor. 182 cm uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki pastanın bir dilimi 1 milyon dolara tekabül ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TAM 50 MİLYON DEĞERİNDE

          Dubai'de düğün sergisinde tanıtılan 50 milyon dolar değerindeki pastanın boyu 182 cm, ağırlığı ise 120 kilogram.

        • 2

          Debbie Wingham pasta için 1.000 yumurta ve 20 kg çikolata kullanıldı. Tamamı yenilebilir pastanın üzeri 50 kg dantelli şekerlemeyle kaplı.

        • 3

          Dünyanın en pahalı pastasının her bir yanı el yapımı özel çiçekler ve pahalı incilerle kaplı.

        • 4

          Toplamda 5.000 adet çiçek kullanan Wingham'ın pastayı yapması 10 gün sürdü.

        • 5

          ÖZEL İNCİ VE ELMASLARLA KAPLANDI

          Yenilebilir olanlar arasında her biri 200 milyon dolar değerinde olan inciler ve üç karatlık gerçek elmaslar süsleme için kullanıldı.

        • 6

          Debbie Wingham bu tarz pahalı tasarımlardan oluşan çeşitli pastaları yaparak tanınan bir sanatçı.

        • 7
        • 8

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf: Instagram - Debbie Wingham

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Habertürk Anasayfa