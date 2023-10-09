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        Haberler Dünya Dünyanın en mutlu mesleği açıklandı: En mutlu çalışanların tercihi bu meslekler seçildi

        Dünyanın en mutlu mesleği belirlendi: En mutlu çalışanların tercihi bu meslekler

        BambooHR şirketi tarafından yapılan araştırmada dünyanın en mutlu meslekleri tespit edildi. Araştırma için Ocak 2020 ile Haziran 2023 arasında dünya çapında 1.600'den fazla şirketin 57 binden fazla çalışanın verileri analiz edildi. Analiz sonucuna göre çalışanları en çok mutlu eden 8 meslek ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:37
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        • 1

          BambooHR şirketi tarafından yapılan araştırma raporunda çalışanların mutluluğu son üç yılda dalgalı bir seyir de devam etti. En mutlu meslek grupları arasında birinci sırada seçilen inşaat sektöründe büyük oranda artan ücretler, bol iş fırsatları gibi etkenler nedeniyle mutluluk endeksinin yüksek kaldığı belirtildi.

        • 2

          Teknoloji, finans, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, seyahat ve konaklama sektörlerindeki çalışanlar da en mutlu meslekler arasında yerini aldı.

        • 3

          1 NUMARA İNŞAAT SEKTÖRÜ - 49 PUAN

          ABD'nin en büyük inşaat sektörü birliklerinden biri olan Associated General Constractors of America'nın raporuna göe, çalışanların saatlik ücreti 2022'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

          Payscale'e göre bir inşaat işçisi ortalama saatlik ücreti 17,70 dolar, ancak ücretler 28,83 dolara kadar çıkabiliyor.

        • 4

          2. TEKNOLOJİ - 41 PUAN

          Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden diğer bir çalışma da Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, araştırma çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu olduklarını tespit etti.

        • 5

          3. FİNANS - 37 PUAN

        • 6

          4. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR - 35 PUAN

        • 7

          5. GIDA - 35 PUAN

        • 8

          6. SEYAHAT VE KONAKLAMA - 35 PUAN

        • 9

          7. EĞİTİM - 34 PUAN

        • 10

          8. SAĞLIK - 31 PUAN

          Kaynak: CNBC

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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