2. TEKNOLOJİ - 41 PUAN

Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden diğer bir çalışma da Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, araştırma çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu olduklarını tespit etti.