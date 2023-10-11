Dünyanın en mutlu adamı olarak bilinen Matthieu Ricard üç sırrını açıkladı!
Fransa'dan Nepal'e giderek Tibet Budzimi'ne yönelen Matthieu Ricard, "Dünyanın en mutlu adamı" olarak tanınıyor. Ricard, ömür boyu nasıl mutlu olunacağına dair üç önemli formülü açıkladı.
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KARİYERİNİ YARIDA BIRAKTI
Fransa'nın Pasteur Enstitüsü'nde moleküler genetik üzerine doktora yapan Matthieu Ricard, 1972'de doktora tezini tamamladıktan sonra Tibet Budizmi'ni öğrenmek için kariyerini yarıda bırakıyor.
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RİCARD'A GÖRE MERHAMET EVRENSEL OLMALI
"Dünyanın en mutlu adamı" olarak bilinen Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan bir Budist rahip olarak yaşamını devam ettiriyor. İnsanın duygularını kontrol etme becerisini geliştirme süreci hakkında New York Times'a konuşan Ricard, merhametin evrensel olması gerektiğini ancak sınırlarının da olması gerektiğini vurguladı.
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DİĞER İNSANLARIN MUTLULUĞUNU İÇTENLİKLE İSTEMEK ÖNEMLİ
Ricard, merhamet ve sevginin geliştirilmesiyle daha tatmin edici bir yaşamın mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca iç huzuru bulabilmek adına diğer insanların mutlu olmasını içtenlikle istemenin önemli olduğunu söyledi.
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RİCARD'A GÖRE MUTLULUĞUN SIRRI
Mutluluğun üç sırrını paylaşan Ricard, "Birincisi sır diye bir şey yok. İkincisi, mutlu olmak için yalnızca üç madde yok."
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"Üçüncüsü, bütün bunları bilmek hayatınızda yapabileceğiniz en değerli şey ancak bütün bir ömür sürüyor" şeklinde konuştu.
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