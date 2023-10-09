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        Haberler Dünya Dünyanın en mutlu adamı olarak bilinen Matthieu Ricard üç sırrını açıkladı!

        Dünyanın en mutlu adamı olarak bilinen Matthieu Ricard üç sırrını açıkladı!

        Fransa'dan Nepal'e giderek Tibet Budzimi'ne yönelen Matthieu Ricard, "Dünyanın en mutlu adamı" olarak tanınıyor. Ricard, ömür boyu nasıl mutlu olunacağına dair üç önemli formülü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:48
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        • 1

          KARİYERİNİ YARIDA BIRAKTI

          Fransa'nın Pasteur Enstitüsü'nde moleküler genetik üzerine doktora yapan Matthieu Ricard, 1972'de doktora tezini tamamladıktan sonra Tibet Budizmi'ni öğrenmek için kariyerini yarıda bırakıyor.

        • 2

          RİCARD'A GÖRE MERHAMET EVRENSEL OLMALI

          "Dünyanın en mutlu adamı" olarak bilinen Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan bir Budist rahip olarak yaşamını devam ettiriyor. İnsanın duygularını kontrol etme becerisini geliştirme süreci hakkında New York Times'a konuşan Ricard, merhametin evrensel olması gerektiğini ancak sınırlarının da olması gerektiğini vurguladı.

        • 3

          DİĞER İNSANLARIN MUTLULUĞUNU İÇTENLİKLE İSTEMEK ÖNEMLİ

          Ricard, merhamet ve sevginin geliştirilmesiyle daha tatmin edici bir yaşamın mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca iç huzuru bulabilmek adına diğer insanların mutlu olmasını içtenlikle istemenin önemli olduğunu söyledi.

        • 4

          RİCARD'A GÖRE MUTLULUĞUN SIRRI

          Mutluluğun üç sırrını paylaşan Ricard, "Birincisi sır diye birşey yok. İkincisi, mutlu olmak için yalnızca üç madde yok."

        • 5

          "Üçüncüsü, bütün bunları bilmek hayatınızda yapabileceğiniz en değerli şey ancak bütün bir ömür sürüyor" şeklinde konuştu.

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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