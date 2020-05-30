CNN'e Kobe'nin yemek yapmaya başlama sürecini anlatan Ashley Wian, "Yemek pişirmek Kobe'nin evde yaptığı birçok şeyden sadece biri. Bunu yaparken çok eğleniyor. Ben de arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşmak için videolarını çekmeye karar verdim."