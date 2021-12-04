Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i

MÜZEDE 25 BİN PARÇA DEĞERLİ EŞYA VAR

Nevvar, kurduğu küçük müzede, Salt şehrinde yer alan 25 bin parça kültürel değere yer verdiğini, bunların tarihinin 20. yüzyılın başlarına kadar gittiğini söyledi. Salt kentindeki eski eserleri bir araya getirerek kurduğu müzeden kazanç sağlamadığını anlatan Nevvar, tam tersine bu antika eserleri ve koleksiyonları sahiplerinden satın almak için on binlerce dolar harcadığını belirtti.

Nevvar, müzenin kentin en bilinen yerlerinden biri haline geldiğini, Salt'ı ziyaret eden tarihi eser ve koleksiyon meraklısı yabancı turistlerin yanı sıra Ürdünlü vatandaşların da uğrak mekanlarından olduğunu ifade etti.