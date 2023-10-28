Genç çift, bir sosyal medya platformunda tanıştı. İlk önce bir süre mesajlaştılar daha sonra gerçek bir randevuya çıktılar. Ancak ilk başlarda her şey o kadar iyi değildi. Paulo, eşini ilk gördüğünde ona hemen aşık olduğunu ancak Katyucia'nın onu sıkıcı ve sinir bozucu bulduğunu söylüyor.