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        Haberler Yaşam Dünyanın en küçük evli çifti olarak rekor kıran Paulo ve Katyucia'nın benzersiz hikayesi

        Dünyanın en küçük evli çifti olarak rekor kıran Paulo ve Katyucia'nın benzersiz hikâyesi

        2016 yılında evlenen Paulo ve Katyucia, 90 santim boya sahip olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en küçük evli çifti' olarak girdi. Genç çift zaman zaman boylarından dolayı sorun yaşasa da aşklarının her şeyden daha büyük olduğunu söylüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:42
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        • 1

          Aşk gerçek olduğu sürece kalan her şeyin sadece rakamsal olduğunu kanıtlayan Paulo ve karısı Katyucia ile tanışın. Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en küçük evli çifti' olarak giren eşlerin toplam boyu 180 santim.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          2016 yılında evlenen çiftten; Paulo'nun boyu 90, Katyucia'nın ise 89 santim. Düğünlerinden hemen sonra beraberliklerini bir kez de Guiness ile tescillendirler.

        • 3

          Genç çift, bir sosyal medya platformunda tanıştı. İlk önce bir süre mesajlaştılar daha sonra gerçek bir randevuya çıktılar. Ancak ilk başlarda her şey o kadar iyi değildi. Paulo, eşini ilk gördüğünde ona hemen aşık olduğunu ancak Katyucia'nın onu sıkıcı ve sinir bozucu bulduğunu söylüyor.

        • 4

          Hatta Katyucia ikinci bir görüşmenin olmayacağından o kadar emindi ki görüştükleri sosyal medya platformundan Paulo'yu engelledi ve engeli 18 ay boyunca kardırmadı. Ancak neyse ki bir gün tekrar konuşmaya başladılar ve ayrı şehirde yaşamalarına rağmen ilişkilerine bir şans verdiler.

        • 5

          Paulo, bir restoranda arkadaşlarının önünde resmi bir evlilik teklifinde bulunduğunda, tam 8 yıldır beraberlerdi. Yine de Katyucia için büyük bir sürprizdi; hatta şaka olsun diye sevgilisinin ateşi olup olmadığını kontrol etti. Ancak Paulo'nun her kelimesinde ciddi olduğuna ikna olduğunda hemen kabul etti.

        • 6

          Yerel yönetimde memur olan Paulo ve güzellik salonu sahibi Katyucia, boylarından dolayı epeyce dikkat çekiyor ve bunların hepsi olumlu değil. Ancak çift, evliliklerinin onlara büyük bir güç verdiğini ve aşklarının her türlü nefretten daha büyük olduğunu belirtiyor.

        • 7

          Katyucia, ortalama bir insandan biraz daha kısa olmalarına rağmen kalplerinin büyük olduğunu, birbirlerine ve hayatlarındaki herkese olan sevgilerinin güçlü olduğunu, dolayısıyla hayatın zorluklarının, birlikte üstesinden gelebildikleri için her şeyin çok daha az ciddi göründüğünü söylüyor.

        • 8

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Guiness Dünya Rekorlar Kitabı ve Paulo Gabriel da Silva Barros Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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